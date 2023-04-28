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بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 07:25 مساء
بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا
نورلاند يتوسط قائد «أفريكوم» (يمين) ونائبه خلال لقاء في شتوتغارت، 28 أبريل 2023. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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شدد مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، على أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادرًا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين، وذلك في ضوء تردّي الوضع الأمني الإقليمي.

وجاءت تصريحات نولاند تعليقًا على اجتماعه في مدينة شتوتغارت الألمانية، الجمعة، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا «أفريكوم»، الجنرال مايكل لانغلي، ونائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، والسفير يونغ، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر».

واعتبر نورلاند أن تردّي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية والتنمية والدفاع لدعم ليبيا لـ«تشكيل جيش موحّد بقيادة مدنية يكون قادرًا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين».

نورلاند: اتفقت مع رئيس الكونغو على الحاجة الملحة لاستقرار ليبيا وتأمين حدودها
وأمس الخميس، قال نورلاند مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه اتفق مع رئيس الكونغو ساسو نغيسو، على «الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة».

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وأضاف نورلاند، عبر حسابه على «تويتر»، أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو تدعمان «بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد».

وخلال لقاء في برازافيل، أبلغ السفير الأميركي الرئيس ساسو نغيسو ووزير خارجيته جان كلود غاكوسو تقدير الولايات المتحدة لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.

وفي 19 أبريل الجاري، قال السفير ريتشارد نورلاند إن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، داعيًا إلى «احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته».

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