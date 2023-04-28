شركة الكهرباء: نقل شحنات عوازل إلى موقع مشروع خط نقل طاقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، نقل شحنات عوازل من مخازن بئر دياب إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة «جنوب طرابلس - غرب طرابلس» جهد «400 ك.ف».

وتنفذ شركة الطاقة المستدامة المشروع بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى مساعي الشركة لاستكمال المشروع «لأهميته القصوى» في تعزيز الشبكة الكهربائية وتقويتها وزيادة نقل الطاقة من محطات الإنتاج للشبكة العامة.

وصول شحنات كوابل من مصر

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة وصول 56 شحنة كابلات من مصر مخصصة لمحطات إنتاج الطاقة الخمس والرويس وجنوب طرابلس.

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وقالت الشركة إن تلك الشحنات ستستهم في دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية.