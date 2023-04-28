«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الجمعة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل طرابلس.
- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية على ساحل الخليج، وشمالية إلى شمالية غربية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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