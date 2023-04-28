وصول مهاجرين إلى إيطاليا بعد إنقاذهم قرب سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى ميناء نابولي، حاملة على متنها 75 شخصا.

وصلت سفينة الإنقاذ «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» إلى ميناء نابولي جنوب إيطاليا، حاملة على متنها مهاجرين غير شرعيين جرى إنقاذهم قرب سواحل ليبيا.

واستقبل الميناء أمس الخميس، السفينة وعلى متنها 75 مهاجرا غير شرعيين، بينهم 40 قاصرا و13 امرأة جرى إنقاذهم يوم الإثنين الماضي من على متن قارب خشبي صغير في المياه الدولية قرب سواحل ليبيا، حسب مصادر أمنية لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي»

رسو سفينة أخرى في جزيرة لامبيدوزا

وذكرت المصادر الأمنية، أن السلطات في جزيرة لامبيدوزا الصقلية خصصت ميناء آمنا لرسو سفينة «نادر» التابعة لمنظمة «Resqship» الإنسانية الألمانية، التي أنقذت 41 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

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وأشارت المصادر إلى أن من بين الناجين امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وقاصرين، مبينة أن الوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط مأساوي، «فبعد بضع ساعات من عملية الإنقاذ جرى إبلاغ طاقم السفينة بحالات طوارئ عديدة أخرى في أعالي البحر».