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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 28 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 09:10 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 28 أبريل 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء نسبيا اليوم الجمعة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تسجيل درجات الحرارة زيادة تدريجية بدءا من الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 27 و32 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول الأحد إلى شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الأحد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الأحد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تقل سرعتها يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز27 درجة مئوية على الواحات، وتسجل تراجعا طفيفا غدا على تازربو والكفرة.

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