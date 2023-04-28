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شاهد في «وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 01:17 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 27 أبريل 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على الأحداث التي تشهدها مدينة الزاوية مقاطع بعد تداول فيديو لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات».

وعقب الواقعة، شهدت الزاوية صباح اليوم وليل أمس الأربعاء، احتجاجات أغلق خلالها مجموعة من الشباب مقر المجلس البلدي بالرمال، والمطالبة بإقالته ومحاسبة أعضائه، كما تجمّع آخرون أمام مقر مديرية الأمن في المدينة فجر الخميس، حيث قام أحدهم بإلقاء بيان تضمن مطالبهم، معلنين العصيان المدني.

- عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن
- النمروش: الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل لمدينة الزاوية

لاحقًا أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، أن المنطقة وكافة منتسبيها «تحت أمر أهالي الزاوية»، منوهًا إلى «أن الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل للمدينة»، وفق مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

ومع إغلاق أغلب المقار الرئيسة في المدينة، يتصاعد الغضب في الزاوية وسط صمت حكومي يثير الاستغراب، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا إزاءه مع كل من: أحد شباب «الحراك الشعبي في الزاوية» خليل زعميط، والمحلل السياس محمد الهنقاري، والكاتب والمهتم بالشأن العام عبدالعظيم البشتي.

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