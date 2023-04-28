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ليبيا تكسب قضية تحكيم وتحصل على تعويض من شركة كورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 01:38 صباحا
ليبيا تكسب قضية تحكيم وتحصل على تعويض من شركة كورية
شعار إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، كسب القضية التحكيمية المقامة من شركة «شينهان» الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية، ومطالبة الأخيرة بدفع تعويض قيمته أكثر من 194 مليون دولار أميركي و1.2 مليون جنيه إسترليني.

وقالت إدارة القضايا، في بيان، إن قسم المنازعات الخارجية أحرز نصراً جديدا، وذلك بكسب القضية التحكيمية المقامة من شركة «شينهان» الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية، استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

دعوى التحكيم المقامة من شركة «شينهان» الكورية
وطالبت الشركة الكورية بتعويض قيمته تقدر بـ660 مليونا و560 ألف دينار ليبي، مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، بالإضافة إلى تعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم، وذلك بعد أن ادعت الشركة إخلال الجهات المتعاقدة معها (جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق) على تنفيذ أربعة مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مبانٍ سكنية، وعقود بنية تحتية في كل من زليتن وطرابلس والزاوية.

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إلزام الشركة الكورية بدفع 194 مليون دولار أميركي و1.2 مليون جنيه إسترليني
وأوضح البيان أن هيئة التحكيم قضت بتاريخ 18 أبريل الجاري، برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع مبلغ مالي للدولة الليبية قيمته 194 مليونًا و931 ألف دولار أميركي، تكاليف التحكيم التي تكبدتها ليبيا.

كما ألزمت هيئة التحكيم الشركة الكورية بدفع مبلغ مالي للدولة الليبية قيمته مليون و267 آلاف جنيه إسترليني، أتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهود، التي تكبدتها ليبيا في التحكيم.

ونص الحكم على تسديد تلك المستحقات للدولة الليبية في غضون 60 يومًا من الإخطار بهذا الحكم النهائي، وعقب هذا الميعاد سيحمل على المبلغ المستحق فائدة بمعدل 5% سنويًا مضاعفة مرتين حتى تاريخ الدفع الكامل للمبلغ.

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