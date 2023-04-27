شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة في غاز الطهي بطبرق والجنوب يرفض توطين المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على أزمة غاز الطهي في مدينة طبرق والمناطق المجاورة منذ فترة، من خلال مناقشة أسبابها وتداعياتها مع تزايد شكاوى المواطنين.

وفي 17 أبريل الجاري، بدأت لجنة الأزمة المكونة من الأجهزة الأمنية توزيع اسطوانات الغاز على المواطنين بقيمة دينارين اثنين للأسطوانة، في محاولة للتغلب على الأزمة، لكن دون جدوى، رغم تأكيد شركة البريقة سير العمل بمستودع الغاز الرئيسي في المدينة بشكل طبيعي سواءً في التعبئة أو التوزيع.

كما رصد البرنامج رفض أهالي الجنوب توطين المهاجرين، في ضوء دعوة منظمات المجتمع المدني في فزان إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا، وذلك خوفًا على إحداث تغييرات ديمغرافية في مناطقهم عبر توطين المهاجرين.

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