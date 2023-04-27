شاهد «اقتصاد بلس»: الأطباء يهددون بالتصعيد.. فهل تتحرك حكومة الدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على الغضب الذي يسيطر على الأطباء، مع اعتزام النقابة العامة التصعيد ضد حكومة الوحدة الوطنية، متهمة إياها بعدم الجدية في التعاطي مع «المطالب المشروعة» للعاملين في قطاع الصحة.

وتعتزم النقابة العامة للأطباء تقديم مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بزيادة أجور الكوادر الطبية، بسبب حالة الاحتقان الشديد لدى الأطباء لعدم تنفيذ مطالبهم لسنوات واتجاه عدد كبير منهم إلى الإضراب وتقديم استقالاتهم، متهمين حكومة الوحدة بعدم التعامل بجدية مع مطالب الأطباء وزيادة أجورهم وفقًا للأقدمية والتدرج الوظيفي.

وتطرق البرنامج إلى مجموعة من الأخبار التي تهم المواطنين على صعيد الخدمات، من بينها إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا أن الأحد والإثنين عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال، في حين تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عن ضمان حق المرأة في منحة الزواج.

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