  • Alwasat News
Atwasat

عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 05:36 مساء
عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب
عقيلة صالح يتوسط مستشاري المحكمة العليا الذين أدوا اليمين القانونية أمامه، الخميس 27 أبريل 2023. (مجلس النواب)
alwasat radio

أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة.

وذكر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» بأن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

وأضاف بليحق أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد خلال لقائه بالمستشارين «على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله».

- مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»
- أمام عقيلة صالح.. عبدالله بورزيزة يؤدي اليمين رئيساً للمحكمة العليا (فيديو)
- كتلة المسار البرلمانية تعتزم تقديم طعن دستوري ضد قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا

وفي سبتمبر 2022، أدى مجموعة من المستشارين المعينين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري، وعدد من النواب.

لقاء عقيلة صالح مع مستشاري المحكمة العليا الذين أدوا اليمين القانونية أمامه، الخميس 27 أبريل 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مستشاري المحكمة العليا الذين أدوا اليمين القانونية أمامه، الخميس 27 أبريل 2023. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي

كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان
باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ...
باشاغا يقدم لعقيلة مشروع قانون خاص بإدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات
باشاغا يقدم لعقيلة مشروع قانون خاص بإدارة الحكم المحلي وإنشاء ...
المفوضية تستعرض خطة التوعية للانتخابات المرتقبة
المفوضية تستعرض خطة التوعية للانتخابات المرتقبة
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن
فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز ......
عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب
عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية ......
إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في الخمس
إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في......
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة...
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن...
المزيد