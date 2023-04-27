عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة.

وذكر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» بأن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

وأضاف بليحق أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد خلال لقائه بالمستشارين «على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله».

- مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»

- أمام عقيلة صالح.. عبدالله بورزيزة يؤدي اليمين رئيساً للمحكمة العليا (فيديو)

- كتلة المسار البرلمانية تعتزم تقديم طعن دستوري ضد قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا

وفي سبتمبر 2022، أدى مجموعة من المستشارين المعينين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري، وعدد من النواب.

لقاء عقيلة صالح مع مستشاري المحكمة العليا الذين أدوا اليمين القانونية أمامه، الخميس 27 أبريل 2023. (مجلس النواب)