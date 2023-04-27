باشاغا يقدم لعقيلة مشروع قانون خاص بإدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، مشروع قانون مقترحا بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات إلى رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع عقيلة بمكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة، حيث جرت مناقشة الوضع السياسي الراهن، ودور الحكومة في دعم مسار لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإقرار قانون الانتخابات، فضلا عن آخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى إيصال الخدمات إلى جميع البلديات، وتفكيك المركزية لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف. وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد أبوزقية، ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الحكم المحلي، أبوبكر الزوي.