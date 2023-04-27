«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

القاهرة - بوابة الوسط

حضت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، الأجهزة الضبطية والجهات المختصة على تنفيذ قرار حظر مزاولة الأنشطة التجارية كافة بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وحمل القرار المشار إليه الرقم «508» لسنة 2022، وجاء فيه «تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكل الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يجرى ضبطه من مخالفات».

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وخص القرار بالحظر ممارسة الأجانب لعمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، فضلا عن استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، أو قيامهم بأعمال الوساطة العقارية. ونصت المادة الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وحضت المخاطبين بأحكامه على تنفيذه، فيما ألغت كل حكم يخالف أحكامه.

وزارة الاقتصاد: القرار ينظم وجود العمالة الأجنبية

وقالت وزارة الاقتصاد في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الخميس، إن القرار يأتي في إطار تنظيم وجود العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات وفقا للقانون والتشريعات النافذة.

وحثت الوزارة الأجهزة الضبطية والجهات المختصة على التفاعل مع القرار واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذه تحقيقا لـ«استقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة والأمن الوطني عامة».