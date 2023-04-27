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إدارة المهام الخاصة: ضبط 21 مهاجرا وانتشال جثث 3 آخرين قبالة القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 01:23 مساء
إدارة المهام الخاصة: ضبط 21 مهاجرا وانتشال جثث 3 آخرين قبالة القره بوللي
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
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أعلنت إدارة المهام الخاصة، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مدينة القره بوللي وضبط 21 مهاجرا داخل استراحة، فضلا عن انتشال ثلاث جثث لمهاجرين انقلب قاربهم في عرض البحر.

ووردت معلومات إلى الإدارة تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقا من أحد الأماكن في مدينة القره بوللي، وفق بيان صادر عن الإدارة.

وسيرت الإدارة دوريات بحرية وبرية لتمشيط شواطئ البحر والأماكن القريبة منه، وبعد عمليات بحث وتحري تمكنت الدوريات من إحباط عملية هجرة غير شرعية، وضبط 21 مهاجرا غير قانوني داخل استراحة تستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية في القره بوللي.

انتشال 3 جثث لمهاجرين في عرض البحر
وينحدر المهاجرون من 4 دول هي بنغلاديش وباكستان ومصر والهند، وفق بيان إدارة المهام الخاصة.

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كما أفادت معلومات بوجود مهاجرين آخرين داخل البحر على متن قارب، حيث واصل فريق الغوص بإدارة المهام الخاصة إقامة الدوريات البحرية بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، وجرى انتشال ثلاث جثث لمهاجرين دون معرفة جنسيتهم بعدما انقلب بهم القارب في عرض البحر.

وأشارت إدارة المهام الخاصة إلى إحالة المهاجرين المضبوطين وتسليم الجثث المنتشلة إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
انتشال جثث مهاجرين قبالة القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
مهاجرون جرى ضبطهم في القره بوللي، 27 أبريل 2023. (إدارة المهام الخاصة)
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