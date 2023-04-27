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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 27 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 09:26 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 27 أبريل 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على معظم مناطق البلاد اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و38 في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية على الساحل وبين 28 و32 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على غات والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية وتسجل تراجعا بسيطا غدا على مناطق الجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية وتسجل تراجعا تدريجيا من الغد.

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