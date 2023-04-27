«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا

القاهرة - بوابة الوسط

سلم مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء البشير بالنور، اليوم الاربعاء، زورقًا بحريًا مطاطيًا سريعًا لفرع الإدارة الخمس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزورق صنف 900 الذي يحمل رقم 54، يساعد على تعزيز تواجد الدوريات البحرية بمنطقة الساحل بالخمس، وتأمين الأهداف الحيوية المطلة على الساحل البحري ومكافحة الجرائم والتهريب.

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جرت عملية التسليم بحضور مدير أمن الخمس، ومدير أمن منفذ ميناء الخمس، ورئيس مركز الجمرك بميناء الخمس، وعدد من أعضاء إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب ولفيف من أهل المنطقة.

جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)