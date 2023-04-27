  • Alwasat News
Atwasat

«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 01:27 صباحا
«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا
جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
alwasat radio

سلم مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء البشير بالنور، اليوم الاربعاء، زورقًا بحريًا مطاطيًا سريعًا لفرع الإدارة الخمس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزورق صنف 900 الذي يحمل رقم 54، يساعد على تعزيز تواجد الدوريات البحرية بمنطقة الساحل بالخمس، وتأمين الأهداف الحيوية المطلة على الساحل البحري ومكافحة الجرائم والتهريب.

- إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام

جرت عملية التسليم بحضور مدير أمن الخمس، ومدير أمن منفذ ميناء الخمس، ورئيس مركز الجمرك بميناء الخمس، وعدد من أعضاء إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب ولفيف من أهل المنطقة.

جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من مراسم تسليم الزورق لإدارة أمن السواحل الخمس، الأربعاء 26 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق مصراتة
ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق ...
المنقوش تناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية رفع مستوى التنسيق للتعامل مع الوضع في السودان
المنقوش تناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية رفع مستوى التنسيق...
باحثان فرنسيان: المجتمع الدولي يخشى من السيناريو الليبي في السودان
باحثان فرنسيان: المجتمع الدولي يخشى من السيناريو الليبي في ...
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار الأممي البديل
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار ...
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي
ضبط مروج للمخدرات بزي عسكري في بنغازي...
«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا
«الداخلية» تسلم إدارة أمن السواحل الخمس زورقا بحريا...
لجنة إعادة إعمار بنغازي تناقش التركيز على صيانة المدارس
لجنة إعادة إعمار بنغازي تناقش التركيز على صيانة المدارس...
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا...
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار الأممي البديل
مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار ......
المزيد