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تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 12:28 صباحا
تاياني: «فاغنر» تحقق أهدافا سياسية لروسيا في أفريقيا
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية: الإنترنت)
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة المقربة من الكرملين «موجودة في العديد من الدول الأفريقية، حيث لا تلعب دورا عسكريا فحسب، بل أيضًا دورا سياسيا».

ورأى تاياني، في تصريحات إذاعية صباح الأربعاء، أن هذا الدور يكمن في «إحداث نقاط توتر وتناقضات لوضع الغرب، المنخرط في دعم أوكرانيا، في موقف صعب»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية: «بالتالي، فإن الوجود العسكري له أهداف سياسية»، و«حتى في السودان يحاول الروس خلق البلبلة».

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نركيز غربي على أدوار «فاغنر» في أفريقيا
وخلال الأسابيع الأخيرة تزايدت الانتقادات الغربية لأدوار مجموعة «فاغنر» في أفريقيا، حيث نقلت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية الإثنين الماضي عن وثائق سرية للمخابرات الأميركية أن المجموعة تتحرك بقوة لإنشاء «اتحاد كونفدرالي» من الدول المعادية للغرب في أفريقيا، لافتة إلى أن المرتزقة الروس يقومون بإثارة عدم الاستقرار من خلال قدراتهم شبه العسكرية و«المعلومات المضللة» لدعم حلفاء موسكو.

وتتبعت الوثائق تحركات «فاغنر» في دول أفريقية من بينها ليبيا، في محاولة لتوسيع النفوذ الروسي في أفريقيا، وهو ما اعتبره التقرير مصدر قلق متزايدا لمسؤولي المخابرات والجيش الأميركيين، مما دفع واشنطن على مدار العام الماضي لإيجاد طرق لـ«ضرب شبكة (فاغنر) من القواعد وجبهات الأعمال من خلال الضربات والعقوبات والعمليات الإلكترونية»، وفقًا للوثائق.

وتقول التقارير الغربية إن «فاغنر» رسخت أقدامها في جمهورية أفريقيا الوسطى، وصارت جزءا من فريق الأمن الرئاسي. كما دعمت الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، واستغلت في كل حالة تلاشي نفوذ فرنسا في القارة، ونجحت في استغلال موارد هذه الدول الطبيعية الهائلة في إطار الحصول على مقابل خدماتها.

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