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باحثان فرنسيان: المجتمع الدولي يخشى من السيناريو الليبي في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 11:22 مساء
باحثان فرنسيان: المجتمع الدولي يخشى من السيناريو الليبي في السودان
مشاركون في النزاع المسلح بالخرطوم الذي يدور بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال باحثان فرنسيان إن المجتمع الدولي يخشى من تكرار السيناريو الليبي في السودان، جراء المواجهات المسلحة بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي قد تدفع بالبلاد لأتون حرب أهلية ممتدة، وتكون فريسة لتنافس الدول الخارجية.

جاء ذلك في تقرير لمجلة «شالنج» الفرنسية، اليوم الأربعاء، وصف الصراع السوداني بأنه «ليس عرقيا ولا دينيا ولا إقليميا، بل صراعا حتى الموت بين أمراء حرب»، معددًا أسبابه التي تشمل السيطرة على عاصمة ثالث أكبر دولة في أفريقيا. وتقدر المجلة قوات الجيش السوداني بنحو 140 ألفًا، فيما تقدر قوات «الدعم السريع» بقيادة حميدتي بنحو 100 ألف.

باحث: الصراع في السودان ليست حربًا أهلية
«إنها ليست حربًا أهلية، بل صراعًا خالصًا على السلطة حيث يتم أخذ السكان المدنيين كرهائن»، هكذا يلخص الوضع الباحث الفرنسي رولاند مارشال، المتخصص في شرق أفريقيا، وقد اقتبس لهذه المناسبة مثلاً أفريقيا شهيرًا: «لا يمكن أن يكون هناك تمساحان في نفس المياه المنعزلة».

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وأضاف التقرير أن «هذا الصراع المميت بالفعل يدمر أي أمل في إقامة نظام مدني بعد أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت ديكتاتورية عمر البشير». ودخلت هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أيام بوساطة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 25 أبريل. لكن مخاطر رؤية السودان أحد أفقر دول العالم، وهو ينغمس في حرب حقيقية وطويلة يكاد يصبح واقعًا، فقد بدأت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى في إجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

ويشدد رولان مارشال في تصريحه للمجلة على أن هذه المغادرة السريعة والمنسقة هي «رسالة مثيرة للتخلي عن السكان السودانيين، ولكنها أيضًا اعتراف ضمني بأن الصراع سيستمر»، وسط فرار آلاف المدنيين من العاصمة.

وأصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه «يجب سحب السودان بعيدًا عن حافة الهاوية»، داعيا المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى الرد.

مجلة فرنسية: غوتيريش يخشى من تحول السودان إلى ليبيا
وتعلق المجلة على كلمة غوتيريش بأنها «الخشية» من رؤية البلاد تتحول في نهاية المطاف إلى ليبيا التي دمرتها حرب أهلية لا نهاية لها تغذيها شهوات الدول المجاورة المتنافسة والقوى العظمى، في حين أن السودان «بالفعل عند مفترق طرق استراتيجي في قلب القارة يمتد على البحر الأحمر والساحل والقرن الأفريقي، وسيكون لزعزعته الاستقرار آثار كبيرة في كل مكان».

وكانت حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي أطاحت بنظام عمر البشير في العام 2019 قد فتحت جزءًا من الآمال في انتقال مدني للسلطة، لكن سرعان ما تلاشت.

وروت المجلة الفرنسية كيف كان لتدخل قوات «الدعم السريع»، ورثة «ميليشيات» الجنجويد التي قادت القمع في دارفور، دور في مذبحة الخرطوم ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، لا سيما في يونيو 2019، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، الذين كان يقودهم بالفعل «حميدتي».

وحسب تحليل المتخصص في النزاعات في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي مارك لافيرن، فإنه «في أفريقيا في بلد تكون فيه القوات المسلحة أداة إثراء في خدمة الأفراد والعشائر، فإن مسألة القوة وجودية لكل من المعسكرين في السودان». ويرى أن «كل شيء يتعارض مع البرهان وحميدتي. فالأول جندي محترف تدرب في مصر، وهو أحد تلك النخب من الشمال ووادي النيل الذين دعموا الرئيس المعزول عمر البشير، وهذه الدولة العميقة سادت البلاد لمدة 30 عامًا، وسيطرت على جميع موارد البلاد وتريد الاحتفاظ بمزاياها».

وعلى العكس من ذلك، ينحدر «حميدتي» من قبيلة صغيرة في دارفور من رعاة الإبل، يعيشون على جانبي الحدود مع تشاد. لكنه نجح في تشكيل ميليشياته المسلحة تسليحًا جيدًا ومتحفزة جدًا للقتال، ومكنته من أن يصبح أغنى رجل في البلاد من خلال السيطرة على مناجم الذهب على وجه الخصوص، ومن هنا كانت شهيته اليوم للوصول إلى السلطة العليا، حسب الباحث.

وترى المجلة الفرنسية أن كلا المعسكرين يمكنهما الاعتماد على الدعم الأجنبي، حيث يأمل حميدتي في الحصول على دعم دول الخليج، خاصة أن قواته «شاركت إلى جانبهم في الحرب باليمن ثم في ليبيا لفترة طويلة وبحماية من الرياض وموسكو». كما «أقام حميدتي علاقات مع مجموعة (فاغنر) الروسية التي زُعم أنها سلمته أسلحة، كما أن لديه مصالح في إثيوبيا».

ويقول رولاند مارشال، إن لعبة التحالفات والولاءات الخارجية لم تحدث بعد، مضيفًا «العديد من هذه الدول، بدءًا من الإمارات التي تنتظر لمعرفة من سيكون الفائز، لأن لها تأثيرا كبيرا في جانب ما على الجانب الآخر». لكن المخاوف من امتداد الصراع موجودة بالفعل، خاصة في تشاد، حيث إن «حميدتي هو الرجل القوي في دارفور، المهد المعتاد للثوار التشاديين المعادين لقوة نجامينا».

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