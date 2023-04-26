«بلدي غريان» يشكل لجنة للمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر المجلس البلدي غريان قرارا بتشكيل لجنة للمصالحة الشاملة برئاسة أبوعجيلة رمضان الحلفاوي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من «سالم عبدالسلام أبوخليط وخالد بلعيد طوشاش وامحمد بلقاسم الصغير وعلي محمد الشتيوي ومصطفى البشير صقر وسالم أبوالقاسم شطيبة وميلود رجب بيوض»، وفق صورة ضوئية للقرار الذي حمل رقم 45 لسنة 2023، المنشورة على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مهام اللجنة

وتتولى اللجنة «أعمال التوفيق والصلح بين مدينة غريان والجهات والمناطق والقبائل كافة بما يخدم المصالحة الوطنية الشاملة، وتحديد الأهداف الأساسية للوصول إلى الحقيقة والاعتراف بالأخطاء، وحل جميع النزاعات والخلافات التي وقعت في المدينة نتيجة الاضطرابات الداخلية»، وفق القرار الذي ألزم اللجنة بعدم التدخل في الجرائم الجنائية التي تختص بها المحاكم.

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وأتاح المجلس البلدي للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتحقيق أهدافها، كما حث جميع الجهات المعنية على التعاون والتواصل مع اللجنة، مشيرا إلى أنه «لن يعتد بأي لجان أخرى» في السياق نفسه.