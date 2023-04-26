ضبط تشكيل عصابي سرق مواطنا تحت تهديد السلاح في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن البيضاء اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي سرق مواطنا تحت تهديد السلاح.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ بشأن تعرضه لسطو مسلح على يد مجهولين سرقوا مبلغا ماليا وهاتفا نقالا منه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أعضاء التحريات يضبطون المتهمين

وكُلَف أعضاء التحريات في مركز شرطة البيضاء بالبحث والتحري في نطاق وقوع الجريمة، حيث تمكنوا في مدة قصيرة من ضبط المتهمين.

- ضبط متهم بسرقة 95 ألف دينار من محل في بنغازي

- ضبط شخص متلبسا خلال سرقة سيارة في صبراتة

- القبض على شخصين أحدهما متلبس بحيازة أغنام مسروقة في صبراتة

واعترف المتهمون بما نسب إليهم، وجارٍ حاليا استكمال الإجراءات القانونية معهم، قبل أن يحالوا إلى النيابة العامة.