«التعليم» تصدر تعميما بعد رصد حالات قيادة متهورة لسائقي سيارات نقل الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الأربعاء، تعميما بعد رصد مخالفات مرورية لبعض سائقي سيارات نقل الطلاب، منها السرعة الزائدة وعدم التقيد بالعدد المحدد للركاب، وإهمال الفحص الفني للمركبات وإجراءات قانونية مثل التأمين الإجباري.

ودعا وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن أبوالقاسم، في التعميم الموجه إلى مراقبي الوزارة بالبلديات، إلى التواصل مع أقسام مباحث المرور بمديريات الأمن في النطاق الجغرافي للبلدية؛ للعمل على توزيع نماذج استبيان على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وإلزامها بتعبئته ضمن ملف إداري يعد لكل سائق، وإبلاغ مديري المدارس بضرورة التنبيه على سائقي الحافلات وسيارات نقل الطلاب بأهمية هذا الإجراء، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والداخلية بما يكفل السلامة المرورية للطلاب خلال دخولهم وخروجهم من وإلى المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.