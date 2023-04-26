«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب من حين إلى آخر.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.