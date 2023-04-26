«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب من حين إلى آخر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض السواحل.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية على ساحل شحات تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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