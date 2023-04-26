حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 26 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الأيام الجارية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و36 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على الساحل وبين 31 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على غات والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.