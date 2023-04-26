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ضبط متهم بقتل وافد في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 09:50 صباحا
ضبط متهم بقتل وافد في طرابلس
متهم بقتل وافد في طرابلس، 25 أبريل 2023، (الداخلية)
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ضبط مركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس شخصا أطلق النار على اثنين من العمالة الوافدة، متسببا في مقتل أحدهما.

ووردت معلومات إلى المركز بوقوع الحادث في منطقة الهاني، حيث نقل المجني عليهما إلى مصحة الاستقلال، حيث وصل الأول وهو متوفى بعدما أصيب بعيار في الرأس، بينما جاءت إصابة الآخر في الفخذ، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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واستطاع فريق عمل من أعضاء المركز تحديد هوية المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المكان، ثم استهدفه أعضاء التحري بالمركز، وتمكنوا من إيقافه وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

ضبط متهم بقتل وافد في طرابلس
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