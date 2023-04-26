«الأمن الداخلي» يضبط شابا اعتنق المسيحية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي ضبط شاب يسكن في مدينة درنة اعتنق المسيحية.

ونشر المكتب الإعلامي للجهاز، على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لـ«اعترافات الشاب»، حيث قال فيه إنه من مواليد العام 2005، واعتنق الديانة المسيحية في العام 2020.

وفي حين أشار الجهاز في بيان إلى أنه أوقف «مجموعة» أشخاص يتبادلون الأفكار حول اعتناق هذه الديانة، ويدعون إلى نشرها داخل المجتمع الليبي، وأن ما عرضه هو أولى الاعترافات التي سينشرها تباعا.

إيقاف أميركي متهم بالتبشير

وفي 13 ابريل الجاري، أعلن الجهاز إيقاف مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أميركي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلا إنه «مبشر» عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى «جمعيات الله» لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

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وبث الجهاز عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لما وصفه «اعترافات» الأميركي وسيدة ليبية قالت إنها تعرفت عليه عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وذلك في القضية المعروفة باسم «ترويج الردة».

يشار إلى أن الجهاز سبق أن نشر تسجيلات عدة لـ«متهمين» في القضية نفسها، ظهر في إحداها رجل آخر قال إنه «أميركي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عاما».