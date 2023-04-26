بالصور: استقبال كبير للعائدين من السودان في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

حظي الليبيون العائدون من السودان باستقبال حافل في مطار معيتيقة الدولي، لدى وصولهم في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، قادمين من مطار جدة السعودي على متن طائرة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.

ونشرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورا للعائدين لدى وصولهم المطار، حيث كان في انتظارهم وذويهم وعدد من المسؤولين بينهم وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي.

الخارجية تجدد شكرها للسعودية

وجددت الخارجية شكرها للسعودية حكومة وشعبا على تقديم التسهيلات للرعايا الليبيين، وجهودها في إجلائهم من السودان إلى جدة عبر إحدى بواخر قوات البحرية السعودية.

- «وال»: وصول طائرة تحمل الليبيين العائدين من السودان إلى مطار معيتيقة

- الدبيبة: نتابع عملية إجلاء الليبيين من السودان

- حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان

- إجلاء 105 مواطنين ليبيين من بورتسودان إلى جدة (صور)

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلاب وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان وذلك عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية، حيث جرت الترتيبات حينها لنقلهم جوا إلى أرض الوطن.

أحد العائدين يصافح الموجودين في استقبالهم.

أحد العائدين يصافح الموجودين في استقبالهم.