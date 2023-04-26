شاهد في «هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان.. هل يكفي لحماية ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على مدى نجاعة إغلاق الحدود مع السودان لحماية ليبيا، في ظل مزاعم عن دعم عسكري تلقاه قائد قوات «الدعم السريع» السودانية محمد حمدان دقلو (حمديتي)، من قبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وذكرت مواقع إخبارية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن القيادة العامة قررت إغلاق الحدود المشتركة مع السودان، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة، واستنفرت قواتها في المنطقة، دون صدور أية توضحيات رسمية بشأن تلك التحركات.

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الغموض الذي يحيط بهذا الملف، خاصة الكواليس، يطرح العديد من التساؤلات حول تداعيات الأحداث الجارية على ليبيا، وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من: رئيس المركز الاستراتيجي للشؤون الأفريقية، والمتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار، والخبير الاستراتيجي عادل عبدالكافي.

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