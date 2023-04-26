ضبط مسروقات تخص شركة الكهرباء ومنظومة النهر الصناعي في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط مسروقات تخص شركة الكهرباء ومنظومة النهر الصناعي داخل محل لبيع الخردة في الواحات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات تلقى معلومات تفيد بوجود محل لبيع الخردة يقوم بشراء وبيع مواد تخص الشركة العامة للكهرباء متمثلة في أبراج الضغظ العالي.

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وعلى الفور جرى فتح محضر تحري وبالتنسيق مع النيابة العامة، توجهت دوريات الفرع إلى مكان المحل، وضبط مواد تخص الشركة العامة للكهرباء وأخرى تخص منظومة النهر الصناعي عبارة عن أغطية حديدية للخزانات المياه، بحسب البيان.

وقالت إن تلك الواقعة تأتي بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بشأن متابعة محال بيع الخردة التي تقوم ببيع وشراء المعدات والمواد الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وإجراء الجولات التفتيشية الدورية عليها وضبط المخالفين.

المضبوطات المسروقة، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

المضبوطات المسروقة، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

المضبوطات المسروقة، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

المضبوطات المسروقة، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

المضبوطات المسروقة، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)