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أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الثلاثاء 25 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 10:01 مساء
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الثلاثاء 25 أبريل 2023)
عملات أجنبية (الإنترنت)
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تباين متوسط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، وفق آخر أسعار متداولة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بالخميس الماضي قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.14 دينار، مقارنة 5.12 دينار الخميس الماضي، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

وبلغ متوسط سعر اليورو 5.61 دينار مقارنة بـ5.59 دينار، والجنيه الإسترليني 6.27 دينار، وهو السعر نفسه الخميس الماضي.
واستقر سعر الدينار التونسي عند 1.65 دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.27 دينار.

- آخر سعر للدولار مقابل الدينار قبل إجازة عيد الفطر

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية
ووفق آخر أسعار سجلها المصرف المركزي الخميس الماضي، بلغ متوسط سعر الدولار الأميركي 4.76 دينار، واليورو 5.22 دينار، والجنيه الإسترليني 5.92 دينار، والدينار التونسي 1.53 دينار، والليرة التركية 0.24 دينار.

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