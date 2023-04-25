أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الثلاثاء 25 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباين متوسط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، وفق آخر أسعار متداولة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بالخميس الماضي قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.14 دينار، مقارنة 5.12 دينار الخميس الماضي، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

وبلغ متوسط سعر اليورو 5.61 دينار مقارنة بـ5.59 دينار، والجنيه الإسترليني 6.27 دينار، وهو السعر نفسه الخميس الماضي.

واستقر سعر الدينار التونسي عند 1.65 دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.27 دينار.

- آخر سعر للدولار مقابل الدينار قبل إجازة عيد الفطر