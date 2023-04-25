«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على أقصى الساحل الشرقي الليلة بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على أقصى الساحل الشرقي لظهور ضباب خفيف خلال الليل والصباح الباكر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من مصراتة إلى سرت تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.