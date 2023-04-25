حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 25 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء نسبيا على معظم مناطق البلاد مع تذبذب درجات الحرارة شمالا بين ارتفاع وانخفاض خلال الأيام الجارية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و37 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و34 درجة مئوية ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على سرت اليوم، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا على مناطق الساحلية وزيادة بسيطة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الشرقي والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على بعض مناطق تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه فغربية خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل على أجدابيا 31 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.