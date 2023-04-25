مديرية أمن الهلال النفطي: غرامة تصل إلى ألف دينار جراء ترك الأبل بالطريق العام

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت مديرية أمن الهلال النفطي دعوة لمالكي الإبل بعدم تركها على الطريق العام، وتحديدًا طريق «أم الغرانيق، العقيلة، بشر، رأس لانوف»، لافتة إلى غرامة المخالفين تصل إلى ألف دينار.

وأبدت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون، للقضاء على ظاهرة «الإبل السائبة» وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث التي تسببها، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية التابعة لها قاموا بإبعاد الحيوانات عن الطريق العام حتى لا تتسبب في حوادث سير.

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وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العقيد صالح يونس إن الجهات المخولة، وفق القانون، بتحصيل المخالفات هي الشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي بحسب نص القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الأشجار والحيوانات.

وأوضح أن القانون ينص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن مائة متر».