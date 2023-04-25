ضبط متهمين إثنين بترويج المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز البحث الجنائي، اليوم الإثنين، ضبط شخصين بتهمة الترويج وبيع مخدر الحشيش في مدينة بنغازي.

وقال الجهاز، في منشور عبر صقحته على «فيسبوك»، إنه تلقى معلومات عن وجود سيارة يقوم سائقها ببيع مخدر الحشيش قرب جزيرة سيدي يونس، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى المكان وجرى إعداد كمين محكم والقبض على المروج متلبسًا وبحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش.

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وخلال التحقيقات اعترف المتهم على مكان شراء المخدر بمنطقة المساكن من شخص، جرى ضبطه أيضًا وبحوزته قطع كبيرة من مخدر الحشيش، و655 دينار ليبي وهاتفين. وفور انتهاء التحقيقات جرى إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

مضبوطات بحوزة أحد المتهمين بترويج المخدرات في بنغازي، الإثنين 24 أبريل 2023 (جهاز البحث الجنائي)