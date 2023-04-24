انتشال جثث 34 مهاجرًا خلال خمسة أيام قبالة سواحل صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب كانت تقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة في ثلاث عمليات خلال خمسة أيام.

في العملية الأولى قبل خمسة أيام، انتشلت فرق الهلال الأحمر ست جثث بعد وصول بلاغ عن غرق قارب للمهاجرين على شواطي مدينة صبراتة، وجرى نقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات.

- بالصور: انتشال جثث 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة

وأمس الأحد، انتشلت فرق الجمعية أيضًا 17 جثة بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، وجرى نقلها للأماكن المخصصة.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن الهلال الأحمر اليوم انتشال 11 جثة بعد الإبلاغ عن غرق قاربٍ للمهاجرين على شواطئ صبراتة أيضًا.

من جهود انتشال مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل صبراتة، 24 أبريل 2023. (الهلال الأحمر الليبي)

من جهود انتشال مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل صبراتة، 24 أبريل 2023. (الهلال الأحمر الليبي)

من جهود انتشال مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل صبراتة، 24 أبريل 2023. (الهلال الأحمر الليبي)