ضبط متهم بسرقة 95 ألف دينار من محل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الإثنين، ضبط شخص متهم بعملية سطو مسلح وسرقة 95 ألف دينار من محل قطع غيار بعمارات 7000 بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء التحريات بجهاز البحث الجنائي ألقوا القبض على المتهم، بعد التحري والبحث وجمع المعلومات، وهو من مواليد 1988 ويقيم بحي قطر.

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وأضافت أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بسرقة المبلغ المالي بمساعدة ثلاثة أشخاص آخرين. وبعد انتهاء التحقيقات جرى تسليمه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العمل للقبض على المطلوبين الثلاثة الآخرين في القضية، بحسب البيان.