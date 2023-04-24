شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس»على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بنشاط مجموعة «فاغنر» الروسية في ليبيا والمساع لاستعادة مليارات القذافي ومطالب الفلاحين بدعمهم.

وتستعرض حلقة اليوم من البرنامج ما أوردته جريدة «واشنطن بوست» الأميركية من وثائق مسربة من البنتاغون، تكشف عن نشاط «فاغنر» الخاص باستخراج موارد كالنفط والذهب من ليبيا ودول أخرى في أفريقيا حيث تنشط المجموعة الروسية في القارة.

- «وثائق أميركية»: «فاغنر» تستخرج موارد كالنفط والذهب من ليبيا

كما تسلط الحلقة الضوء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مساعدة الولايات المتحدة لاستعادة مليارات القذافي في الخارج، بالإضافة إلى مطالب الفلاحين من الحكومة بدعمهم لتخطي خسائر الجفاف التي سببت لهم خسائر مادية.

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