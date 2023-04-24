  • Alwasat News
Atwasat

مستشفى العيون بطرابلس يستقبل 400 حالة إصابة في العين خلال العيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 05:00 مساء
مستشفى العيون بطرابلس يستقبل 400 حالة إصابة في العين خلال العيد
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
alwasat radio

أعلن مستشفى العيون بطرابلس، اليوم الإثنين، استقبال 400 حالة إصابة في العين خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى دخول 45 حالة وأن الضحايا من الأطفال ومصابين آخرين، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المستشفى «برغم كل التحذيرات من مسدسات الخرز المنتشرة فى الأعياد يصل عدد الحالات فى أيام عيد الفطر إلى 400 حالة إصابة فى العين! وحالات الدخول لأكثر من 45 حالة»، لافتًا إلى أن «الضحية هنا هم الأطفال أو من جرت إصابتهم صدفة ودون ذنب».

- بالصور: إصابة 42 طفلا بـ«ألعاب العيد» في أجدابيا

وأشادت إدارة المستشفى بالعاملين الذين كانت مناوباتهم فى أيام العيد من أطباء وتمريض ومسعفين وفنيى معدات طبية ومناوبين وفنيى الصيانة وعاملي النظافة فى الفترات الصباحية والمسائية والليلية، متمنية الشفاء العاجل للجميع.

أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها

«هنا ليبيا»: حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية والمسرح في سبها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط
«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية

«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية
«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة

«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة
الفوضى والفراشة والشياطين

الفوضى والفراشة والشياطين
ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا

ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل
كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي

كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية

أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية
عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي

كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دعم غرف العمليات في مركز سبها الطبي بأجهزة تخدير ألمانية
دعم غرف العمليات في مركز سبها الطبي بأجهزة تخدير ألمانية
موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية
موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية
ضبط شخص متلبسا خلال سرقة سيارة في صبراتة
ضبط شخص متلبسا خلال سرقة سيارة في صبراتة
عودة الهدوء إلى الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء اشتباكات أمس
عودة الهدوء إلى الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء اشتباكات أمس
ضبط سيارتين بوثائق مزورة في طرابلس
ضبط سيارتين بوثائق مزورة في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
مستشفى العيون بطرابلس يستقبل 400 حالة إصابة في العين خلال العيد
مستشفى العيون بطرابلس يستقبل 400 حالة إصابة في العين خلال ......
حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من السودان
حكومة الوحدة تشكر السعودية على دعمها إجلاء الليبيين من ......
ضبط شخصين يبيعان قطع غيار سيارات جديدة بأحد مستودعات الخردة في بنغازي
ضبط شخصين يبيعان قطع غيار سيارات جديدة بأحد مستودعات الخردة ......
ضبط سيارتين بوثائق مزورة في طرابلس
ضبط سيارتين بوثائق مزورة في طرابلس...
عودة الهدوء إلى الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء اشتباكات أمس
عودة الهدوء إلى الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء اشتباكات أمس...
المزيد