مستشفى العيون بطرابلس يستقبل 400 حالة إصابة في العين خلال العيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشفى العيون بطرابلس، اليوم الإثنين، استقبال 400 حالة إصابة في العين خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى دخول 45 حالة وأن الضحايا من الأطفال ومصابين آخرين، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المستشفى «برغم كل التحذيرات من مسدسات الخرز المنتشرة فى الأعياد يصل عدد الحالات فى أيام عيد الفطر إلى 400 حالة إصابة فى العين! وحالات الدخول لأكثر من 45 حالة»، لافتًا إلى أن «الضحية هنا هم الأطفال أو من جرت إصابتهم صدفة ودون ذنب».

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وأشادت إدارة المستشفى بالعاملين الذين كانت مناوباتهم فى أيام العيد من أطباء وتمريض ومسعفين وفنيى معدات طبية ومناوبين وفنيى الصيانة وعاملي النظافة فى الفترات الصباحية والمسائية والليلية، متمنية الشفاء العاجل للجميع.

أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)

أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)

أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)

أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العيون في طرابلس. (مستشفى العيون بطرابلس)