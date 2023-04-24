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موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 11:45 صباحا
موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أوفدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسؤولا إلى واشنطن لتعقب واستعادة الأصول الليبية المخبأة في جميع أنحاء العالم منذ عهد العقيد معمر القذافي.

وكشف المسؤول الليبي المكلف تلك المهمة، محمد رمضان منسلي، عقده لقاءات مع عدة مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي من بينهم أعضاء من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والأمن الداخلي والبنك الدولي وطلب منهم الحصول على مساعدتهم في استعادة الأموال، وفقا لتقرير جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية اليوم الإثنين.

أميركا تدعو إلى ضمان عدم التلاعب بأصول الشعب الليبي
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إنها تدعم جهود إعادة الأصول التي تخص الشعب الليبي، لكنه حذر من أن البلاد لا تزال في خضم انتقال سياسي، مشيرا إلى أنه من الضروري ضمان أن تتضمن العمليات «تدابير رقابة وشفافية قوية تمنع أي تلاعب إضافي بأصول الشعب الليبي».

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ويقول منسلي، لـ«وول ستريت جورنال»، إن بعض الحكومات «لديها تحفظات حول ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على إدارة مبالغ كبيرة من المال»، مؤكدا أن أي أموال مستردة ستبقى في مكان آمن في الخارج، قبل إعادتها على دفعات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمستشفيات.

وإضافة لطلب المساعدة في استعادة بعض الأصول المنهوبة، تحدث منسلي مع مسؤولين أميركيين حول ثماني طائرات شحن من طراز «سي 130» موجودة في الولايات المتحدة منذ عقود، وتأكد دفع نظام القذافي ثمنها لكن لم تسلم إلى ليبيا بعد أن علقت الحكومة الأميركية المبيعات العسكرية إلى ليبيا مع تدهور العلاقات بين البلدين، فيما لم ترد القوات الجوية الأميركية على طلب الجريدة الأميركية للتعليق على الأمر.

120 مليار دولار أصول ليبية منهوبة
وحسب دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية العام 2016، تقدر أن نحو 120 مليار دولار من أصول الدولة الليبية قد نهبت، وبمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة ليبيا تمكنت من تتبع وتحديد أصول بقيمة 54 مليار دولار تقريبا بما في ذلك ودائع في بنوك وذهب وألماس وطائرات وسفن بعضها في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، كما يوضح التقرير.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الانقسام الحكومي يعقد من الجهود القانونية لاستعادة المتعلقات المفقودة، كما لا يزال العديد من مسؤولي القذافي السابقين نشطين في المشهد السياسي في ليبيا، ومنهم نجله سيف الذي يسعى إلى الترشح للرئاسة.

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