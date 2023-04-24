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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 24 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 09:37 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 24 أبريل 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة نسبيا على معظم مناطق البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و37 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل زيادة ملحوظة غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل على أجدابيا 31 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.

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