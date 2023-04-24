ضبط تاجر مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي شخصا من ذوي السوابق يعمل في الاتجار بالمخدرات.

ووردت معلومات إلى المركز حول نشاط المتهم، الذي اتضح أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى منها الإساءة إلى أسرته ووالدة وإيذائهم وتعاطي المخدرات وسرقة سيارة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتوجهت قوة من أعضاء التحريات بالمركز إلى المكان، حيث جرى ضبطه متلبسا لدى توزيعه المواد المخدرة، وبحوزته قطع من «الحشيش» ومبلغ مالي.

واعترف المتهم في المركز بما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه مؤسسة الإصلاح والتأهيل.