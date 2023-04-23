ضبط شخص من ذوي السوابق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى المركز على ذمة عدة محاضر تضمنت الخطف والسرقة والتهديد.

ووردت معلومات لمركز شرطة الحدائق عن أحد المطلوبين لدى المركز على ذمة عدة محاضر تتضمن الخطف والاعتداء بالضرب على مواطن، وسرقة أغراض من أحد المنازل، وتهديد مواطن وابتزازه، وفق بيان صادر عن المديرية.

تحريات عن المطلوب في بنغازي

وحسب البيان، فقد أجرى أعضاء التحريات عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب، وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لعدة أماكن يتردد عليها الشخص المطلوب وجرى مشاهدة الشخص سالف الذكر بالقرب من حديقة 23 يوليو.

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وتمكن أعضاء التحريات من ضبط المتهم والانتقال به إلى المركز، وتبين أنه يُدعى (م.ح.أ) من مواليد 1986، واعترف بما نُسب إليه وجرت إحالته إلى النيابة العامة.