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بالصور: إصابة 42 طفلا بـ«ألعاب العيد» في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 01:53 مساء
بالصور: إصابة 42 طفلا بـ«ألعاب العيد» في أجدابيا
طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
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أعلن مستشفي الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، تسجيل 42 إصابة بالألعاب النارية خلال اليومين الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

إصابة متفاوتة لأطفال في أجدابيا
وقال المستشفي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «عدد الإصابات بعيادة العيون حتي الساعة الثامنة مساءً ليوم الجمعة (اليوم الأول لعيد الفطر المبارك ) بلغ 24 حالة بدرجات إصابة متفاوتة».

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وفي منشور آخر، أوضح المستشفى أن «عدد حالات الإصابة للأطفال لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك بلغ 17 حالة خلال الفترة الصباحية، منها حالات نزيف في الحجرة الأمامية للعين نتيجة إصابة بمسدس الطلق».

طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
طفل مصاب من الألعاب النارية في أجدابيا. (مستشفى الشهيد امحمد المقريف)
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