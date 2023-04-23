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مرور صبراتة يسلم الدراجات المحجوزة خلال رمضان إلى أصحابها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 12:02 مساء
مرور صبراتة يسلم الدراجات المحجوزة خلال رمضان إلى أصحابها
الدراجات المحجوزة في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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يبدأ قسم مرور صبراتة، اليوم الأحد، تسليم الدراجات الهوائية المحجوزة خلال شهر رمضان المبارك إلى أصحابها. 

وأشارت وحدة الشؤون الأمنية بمديرية أمن صبراتة لمنح الإذن إلى قسم المرور بشأن تسليم الدراجات من خلال الحضور الشخصي لمن جرى حجزها منه مصحوبا بولي أمره إلى قسم مرور صبراتة أثناء الدوام الرسمي، وفق إشعار عبر صفحة مديرية أمن صبراتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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انتهاء خطة تأمين صبراتة في رمضان
على صعيد آخر، أعلنت مديرية أمن صبراتة انتهاء المرحلة الأخيرة من خطة تأمين المدينة التي شرعت في تنفيذها مع بداية شهر رمضان المبارك وإعادة الوضع إلى طبيعته. وصدرت التعليمات مساء الجمعة لوحدة الشؤون الفنية بإزالة الحواجز الخرسانية المستعملة في تحوير وقفل بعض المسارات داخل المدينة.

الدراجات المحجوزة في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
الدراجات المحجوزة في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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