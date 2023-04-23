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«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 10:47 صباحا
«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل شحات
نشرة الصيد البحري اليوم الأحد (23 أبريل 2023).
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية اليوم، بينما تكون جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من درنة إلي طبرق، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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