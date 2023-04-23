«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.