«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية اليوم، بينما تكون جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من درنة إلي طبرق، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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