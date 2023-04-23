حالة الطقس في ليبيا (الأحد 23 أبريل 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
* حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.
* الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم غد.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
* حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
* الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25-30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على درنة وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل تراجعا طفيفا غدا.
الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة
* حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.
* الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.
الواحات السرير - تازريو - الكفرة
* حالة السماء: قليلة السحب.
* الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الثلاثاء على الواحات.
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