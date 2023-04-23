حالة الطقس في ليبيا (الأحد 23 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

* حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

* الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

* درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم غد.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

* حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

* الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25-30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على درنة وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل تراجعا طفيفا غدا.

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة

* حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

* الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.