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آخر سعر للدولار مقابل الدينار قبل إجازة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 10:04 صباحا
آخر سعر للدولار مقابل الدينار قبل إجازة عيد الفطر
أسعار العملات مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباين متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية، وفق آخر أسعار سجلها المصرف المركزي والسوق الموازية قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وبلغ الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية 64 قرشا، إذ سجل 4.76 دينار وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المركزي، و5.12 دينار وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل.

في السوق الرسمية أيضا، بلغ متوسط سعر اليورو 5.22 دينار والجنيه الإسترليني 4.92 دينار. وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وبلغ سعر الدينار التونسي 1.53 دينار. كذلك بلغ سعر اليوان الصيني 0.69 دينار، والليرة التركية 0.24 دينار.

سعر العملات مقابل الدينار في السوق الموازية
في السوق الموازية، بلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.59 دينار، والجنيه الإسترليني 6.27 دينار، والليرة التركية 0.27 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي. وبلغ سعر كسر االذهب 250 دينارا لعيار 18.
 

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