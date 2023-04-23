بالصور: انتشال جثث 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة.

ونوه منشور صادر عن الهلال الأحمر أمس الأحد إلى «وصول بلاغ عن غرق قارب للمهاجرين على شواطئ المدينة»، مشيرا إلى أن فرق الهلال الأحمر بالمدينة استجابت للبلاغ رغم صعوبة الطقس، بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة». ولفت البيان إلى انتشال جثث المهاجرين ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية، لاستكمال باقي الإجراءات.

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وارتفعت وتيرة موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى دول أوروبا خصوصا إيطاليا، مما دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الحديث مؤخرا عن «وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا».

ومنتصف أبريل، قالت الشرطة الإيطالية إن أكبر معدل لتدفق الهجرة خلال العام 2022 وصل من ليبيا بـ53.310 ألف متسلل تليها تونس بـ32.371 ألف مهاجر. وأشارت إدارة الشرطة في تقرير لمناسبة الاحتفال بمرور 171 عاما على تأسيسها، إلى تزايد وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.

من جهود انتشال 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة، 22 أبريل 2023. (الهلال الأحمر الليبي)

من جهود انتشال 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة، 22 أبريل 2023. (الهلال الأحمر الليبي)

من جهود انتشال 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة، 22 أبريل 2023. (الهلال الأحمر الليبي)