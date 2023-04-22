شركة البريقة: توزيع مليون و470 ألف لتر وقود من مستودع طبرق النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لعمليات المناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط توزيع مليون و470 ألف لتر وقود من مستودع طبرق النفطي على محطات وقود تابعة لشركات التوزيع اليوم السبت.

وتوزعت الكميات بواقع 120 ألف لتر «بنزين» و330 ألف لتر «ديزل» لشركة ليبيا نفط، و100 ألف لتر «بنزين» و220 ألف لتر «ديزل» لشركة الشرارة الذهبية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وخصص 140 ألف لتر «بنزين» و300 ألف لتر «ديزل» لشركة الراحلة، و80 ألف لتر «بنزين» و260 ألف لتر «ديزل» لشركة الطرق السريعة، و20 ألف لتر «ديزل» لقاعدة طبرق البحرية.