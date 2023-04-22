ضبط أب وزوجته بتهمة تعذيب نجله في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على أب وزجته بتهمة تعذيب نجله البالغ ست سنوات عبر ضربه بمواسير وإطفاء السجائر في جسده.

ووصل الطفل في حالة يُرثى لها إلى مواطن من بنغازي طالباً قنينة ماء، فسارع المواطن في إسعاف الطفل بمركز بنغازي الطبي، وقدم شكوى إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن وفق بيان صادر عنها.

وبناء على الشكوى، انتقل مناوب مركز البركة إلى مركز بنغازي الطبي وشاهد الطفل مُلقىً على السرير، وبدت على قدمه آثار ضرب بمواسير، إضافة إلى كدمات تحت عينيه، وآثار حروق في أغلب جسده ناتجة عن إطفاء السجائر فيه.

الطفل يتهم أبيه وزوجته بتعذيبه

واتهم الطفل أبيه وزوجته بتقييده بحبل وضربه بواسطة ماسورة «بي بي آر»، وإطفاء السجائر في جسده.

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وبتعليمات من مديري أمن بنغازي ومركز شرطة البركة، استدرج أعضاء التحريات زوجة الأب بهدف القبض عليها، فدعوها لاستلام الطفل من المركز وبمجرد وصولها جرى ضبطها بالتعاون مع قسم الشرطة النسائية.

اعترفات الأب وزوجته

وانتقل أعضاء التحريات إلى منزل والد الطفل وشاهدوه خارجه وقبضوا عليه. واتضح أن الرجل يدعى «س.ف.م» من مواليد 1986، واعترف خلال التحقيقات بضربه لابنه بواسطة ماسورة وخرطوم غاز بحجة مضايقته لشقيقاته من والده.

وتُدعى زوجة الأب «ع.ع.ص» من مواليد 1988، واعترفت بما نسب إليها. وتقرر تسليم الطفل إلى والدته وخاله فيما أحيل والد الطفل وزوجته إلى النيابة العامة التي أمرت بدورها بإيداعهما مؤسسة الإصلاح والتأهيل.