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«أمن الهلال النفطي» تحذر من ترك الإبل على الطريق العام (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 05:47 مساء
«أمن الهلال النفطي» تحذر من ترك الإبل على الطريق العام (صور)
جمال تسير على الطريق العام في منطقة الهلال النفطي، 22 أبريل 2023، (أمن الهلال النفطي)
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حذرت مديرية أمن الهلال النفطي اليوم السبت من ترك الإبل ترعى على الطريق العام دون متابعة لما تسببه من حوادث مرورية.

وناشدت المديرية مالكي الإبل والأغنام تحمل المسؤولية وعدم ترك قطعانهم هائمة على الطريق، حسب بيان على حسابها بموقع «فيسبوك».

ونشرت المديرية عبر صفحتها صوراً تظهر عناصرها وهم يبعدون الحيوانات من على الطريق.

شكاوى من رعي الإبل بجانب الطريق السريع ببني وليد
واشتكى سكان عدد من المدن من ظاهرة الإبل الهائمة، التي تتحرك على الطريق الساحلي وطرق رابطة بين المدن، وتمثل خطورة على أرواح وسلامة عديد المسافرين.

- حملة أمنية موسعة لوقف الرعي الجائر بالإبل ومنعه بجانب الطريق السريع ببني وليد

وتسببت الإبل الهائمة في وقوع حوادث مروعة، سواء في منطقة الهلال النفطي أو حتى في بني وليد ومدن ليبية أخرى.

رجال الأمن خلال إبعادهم الإبل
رجال الأمن خلال إبعادهم الإبل
رجال الأمن خلال جهود إبعاد الإبل
رجال الأمن خلال جهود إبعاد الإبل
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