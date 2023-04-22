بالصور: قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول شحنة معدات وقطع غيار موردة من شركة (GE) الأميركية خاصة بمحطة كهرباء الخمس عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأشارت الشركة في بيان، أمس الجمعة، إلى نقل المعدات مباشرة إلى المحطة بعد أن تسلمها وفحصها العاملون بدائرة الفحص والتسلم بمخازن الشركة الرئيسية.

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تسهيلات جمارك معيتيقة

ونوه البيان إلى تسهيل وتسريع عملية إتمام إجراءات إدخال الشحنة بواسطة مديرية الأمن وجمارك معيتيقة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن وصول هذه المعدات يأتي في سياق «رفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية من خلال استكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حاليا في بعض المناطق، دعما للشبكة الكهربائية ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي».

قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء الخمس، 21 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء الخمس، 21 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)